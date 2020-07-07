Власти Орла не согласовали проведение бронепробега "Дорога мужества" из-за пандемии

ОРЕЛ, 7 июля. Администрация города Орла не согласовала проведение на территории города четвертого бронепробега "Дорога мужества", приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

Четвертый бронепробег "Дорога Мужества" стартует на Поклонной горе 8 июля в 10:00 (по мск). Основной тематикой мероприятия в 2020 году стала битва на Курской дуге, которая вошла в историю как самое масштабное танковое сражение XX века. Бронепробег должен был пройти по маршруту Москва - Тула - Орел - Курск - Прохоровка - Белгород - Москва.

"Бронепробег "Дорога мужества" не будет проходить в Орле. Администрация города не согласовала его проведение в связи с пандемией коронавируса", - сказала сотрудник пресс-службы.

В Орловской области до 16 июля продлен режим ограничений, до 31 июля - масочный режим. Консультации врачей - специалистов и оказание плановой медицинской помощи в стоматологиях возобновили в Орловской области с 29 июня. Открыты сауны, бассейны, фитнес-центры, массажные салоны, уточнили в пресс-службе областного правительства. Помимо этого, с 1 июля в Орловской области на базе трех образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появились детские лагеря с дневным пребыванием, с 6 июля к работе приступит Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка" по организации летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних.

К 7 июля в Орловской области выявлено 1 556 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным оперативного штаба, 3 278 выздоровели, 73 умерли.