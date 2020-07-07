Мишустин назначил Елену Ежлову заместителем руководителя Роспотребнадзора

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Ежловой на должность заместителя руководителя Роспотребнадзора. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Ежлову Елену Борисовну заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - говорится в документе.

Ранее она занимала должность начальника управления эпидемиологического надзора центрального аппарата ведомства.