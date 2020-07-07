Потребность в жилье для оленеводов полностью закрыли в НАО

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Потребность в жилье для нуждающихся оленеводов полностью закрыли в Ненецком автономном округе (НАО), завершив строительство трех жилых домов в селе Ома. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы окружной администрации.

"В селе Ома завершено строительство четырехквартирного и двух двухквартирных жилых домов. Квартиры будут предоставлены нуждающимся оленеводам и чумработницам. На сегодняшний день в очереди стоят восемь человек. Таким образом, она будет полностью закрыта после передачи квартир", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, право на получение такого жилья имеют работники, занятые в оленеводческих хозяйствах НАО, а также те из них, кто достиг возраста 45 лет для женщин и 50 для мужчин, то есть пенсионного возраста, даже если к этому моменту они уже не работают в оленеводческих хозяйствах в момент постановки на учет. Важными условиями для постановки на учет являются срок проживания в НАО не менее 15 лет и работа в оленеводстве не менее пяти лет. Кроме того, учитываются те семьи, площадь проживания которых составляет менее 9 кв. м на человека.