В Мордовии возобновили работу летние кафе и розничные магазины площадью до 800 кв. м

ТАСС, 7 июля. Власти Мордовии приняли решение о возобновлении работы летних кафе, уличных торговых точек и магазинов площадью до 800 кв. метров с отдельным входом. Об этом сообщается в группе правительства республики во "ВКонтакте" .

"В Мордовии открываются летние веранды. Изменения внесены в указ главы Республики Мордовия. С 7 июля разрешена работа открытых летних веранд организаций общественного питания, уличных торговых точек и розничных магазинов, торгующих непродовольственными товарами (при площади помещения до 800 кв. м и отдельном входе)", - говорится в сообщении.

При этом в республике сохраняется режим повышенной готовности, по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию гражданам в возрасте 65 лет и старше, двухнедельную самоизоляцию для приехавших из-за границы РФ и лиц, проживающих с ними. В регионе действует масочно-перчаточный режим в магазинах, транспорте, при посещении предприятий, организаций.

За последние сутки в Мордовии выявлено 35 случаев заражения коронавирусом, 58 человек выписаны после выздоровления. За период пандемии выявлено 3 646 случаев заражения, 2 495 человек выздоровели, 27 умерли. 1 159 человек остаются на стационарном лечении, из них 87 находятся в реанимации (в их числе 20 человек на ИВЛ).