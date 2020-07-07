Прокуратура проверит данные о том, что школьника заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проверит информацию СМИ о том, что школьника во время экзамена по русскому языку заставили снять слуховой аппарат. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзамена в столичной школе", - сообщила она.

Радиостанция "Говорит Москва" ранее опубликовала информацию, что школьника с ограниченными возможностями здоровья заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве. Отмечалось, что инцидент произошел во время экзамена по русскому языку в 875-й школе в Тропарево-Никулино.

В департаменте образования и науки Москвы пообещали провести дополнительный инструктаж с учителями и наблюдателями на ЕГЭ, чтобы такие инциденты не повторялись.