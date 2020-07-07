Запустившего фейерверк на крыше поезда в Кирове мужчину оштрафовали на 100 рублей

КИРОВ, 7 июля. /ТАСС/. Мужчину, запустившего фейерверк на крыше поезда "Воркута - Адлер" по время движения по Кирову, оштрафовали на 100 рублей, сообщили во вторник журналистам в Кировском ЛО МВД России на транспорте.

"В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о нарушителе, который, находясь на крыше поезда сообщением "Воркута - Адлер", во время движения состава запускал фейерверк. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими выявлен 21-летний злоумышленник. Установлено, что молодой человек, пытаясь произвести впечатление, совершил проезд на крыше поезда и произвел 37 залпов салюта, когда состав двигался по одному из центральных районов города", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении и по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". "Наложен штраф в размере 100 рублей", - уточнили ТАСС в ведомстве.