Госдума наделила муниципалитеты правом выдавать жилье участковым полицейским

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве органов местного самоуправления выделять служебное жилье участковым уполномоченным полиции. Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и главы двух думских комитетов Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

Согласно действующему законодательству, при отсутствии на территории муниципального образования жилого помещения спецфонда МВД России служебное жилье участковому и членам его семьи предоставляет из муниципального фонда орган местного самоуправления. Однако корреспондирующие нормы в законе о местном самоуправлении утратили силу с 1 января 2017 года, отмечают авторы инициативы. Сейчас органы местного самоуправления, несмотря на де-юре отсутствие таких полномочий, продолжают выделять служебные помещения для участковых, а контрольно-надзорные органы расценивают это как нецелевое расходование средств местного бюджета.

При этом специализированный жилищный фонд МВД России, предусматривающий наличие служебных жилых помещений в каждом муниципальном образовании, до настоящего времени не сформирован "ввиду ограниченности средств федерального бюджета", констатируют разработчики. В связи с этим авторы предлагают дополнить перечень полномочий органов местного самоуправления правом на "предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения им указанной должности".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что принятие закона позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает. Это особенно важно для муниципальных образований, где активно строится новое жилье, добавил он. "Сегодня действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жилье для участковых полиции. Между тем, у них большой объем работы и большая ответственность. Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан", - заключил председатель нижней палаты.