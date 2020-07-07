Бастрыкин призвал абстрагироваться от эмоций в деле калининградских врачей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал уйти от эмоциональных оценок в уголовном деле бывшей и.о. главного врача родильного дома номер 4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного в Калининграде.

"Ситуация, действительно, очень резонансная, она вызвала бурное обсуждение в обществе. Многие стали высказываться в поддержку врачей, были и противоположные мнения. Я полагаю, что здесь нужно очень тщательно все проанализировать. И выводы делать очень аккуратно, исходя из фактических обстоятельств дела и объективных доказательств, абсолютно абстрагируясь от эмоциональной составляющей", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Фабула дела

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы, а также для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения о том, что ребенок умер якобы в утробе матери. Женщины находятся под домашним арестом. Дело слушается в Калининградском областном суде с участием присяжных.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Представители российского общества неонатологов заявляли, что следствие могло допустить ошибку. По их мнению, вероятность выживания детей, рожденных на таком сроке без тяжелых осложнений, не превышает 5-10%.

Кроме того, профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивал на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности по этому делу. Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль уже заявлял, что считает необходимым проверить итоги судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца.