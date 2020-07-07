Путин поручил профинансировать из бюджета работу фонда "Русский мир" до 2025 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству профинансировать из федерального бюджета работу фонда "Русский мир" до 2025 года. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в ранее подписанный президентом указ о создании фонда. В прежней редакции содержалось поручение кабмину обеспечить финансирование работы фонда в 2007-2020 годах, теперь же речь идет о периоде до 2025 года.

Фонд "Русский мир" создан по указу главы государства 21 июня 2007 года. Занимается популяризацией русского языка и культуры, поддержкой программ изучения, сохранения и развития русского языка.