Госдума отменила особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении внесенный Верховным судом России законопроект, которым предлагается исключить особый порядок рассмотрения уголовных дел (без изучения доказательств) по тяжким преступлениям, оставив его лишь для преступлений небольшой и средней тяжести.

При особом порядке рассмотрения дел обвиняемый полностью соглашается с предъявленным обвинением и не может затем обжаловать приговор по существу, а суд назначает наказание на треть ниже максимального, предусмотренного статьей обвинения. Изменения вносятся в часть 1 статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ограничивается применение особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. В соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса РФ к ним относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния.

Согласно закону, суды теперь не будут выносить приговоры в особом порядке по статьям 144 УК РФ, в том числе о мошенничестве и кражах в крупном и особо крупном размерах, о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.