В Бузулуке зафиксировали превышение ПДК по сероводороду в 25 раз

ОРЕНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Экологическая служба Оренбургской области выявила многократное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода на двух улицах Бузулука в районе очистных сооружений местного водоканала. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Елена Жукова.

"По информации ГБУ "Экослужба Оренбургской области" многократное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода - в 25 раз - зафиксировано в ночные часы с 5 на 6 июля, на улицах Летней и Лунной в границах санитарно-защитной зоны МУП "Водоканализационное хозяйство г. Бузулука", - сообщила собеседница агентства.

По данным министерства, очистные сооружения водоканализационного хозяйства Бузулука как объект негативного воздействия относятся к объектам федерального экологического надзора. По этой причине результаты лабораторных исследований с протоколами отбора проб атмосферного воздуха переданы в адрес Росприроднадзора, а также в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, полицию, Оренбургскую природоохранную прокуратуру и межрайонную прокуратуру Бузулука.

Ранее ТАСС сообщал, что 20-21 июня экологическая служба Оренбургской области уже фиксировала превышение уровня предельно-допустимой концентрации сероводорода в 27 раз на границе санитарно-защитной зоны МУП "Водоканализационное хозяйство г. Бузулука" и в районе жилой застройке на улицах Цветочной и Летной. Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по факту выброса вредных веществ в атмосферу.