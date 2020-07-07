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Пандемия коронавируса нового типа

В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Мера будет действовать до 26 июля

ТАСС, 7 июля. Власти Пермского края продлили режим строгой самоизоляции до 26 июля для жителей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Согласно вносимым изменениям, режим строгой самоизоляции продлен до 26 июля для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями," - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Уточняется, что с начала пандемии коронавирусом заболели 857 жителей региона старше 65 лет, то есть более 20% от всех заболевших в Пермском крае. В настоящий момент представители старшего поколения могут покидать место самоизоляции только в нескольких случаях. Это обращение за экстренной медицинской помощью, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, в том числе почтовых и банковских. В этом случае обязательно ношение средств индивидуальной защиты. А также переезд личным автотранспортом в иное место самоизоляции и выезды на дачи и садовые участки.

"Работающие люди старшего возраста, соблюдающие режим самоизоляции, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, могут продлить действие электронных больничных. Листок нетрудоспособности выдают на основе данных, которые работодатель в электронном виде направляет в Фонд социального страхования. Дополнительные документы предоставлять не придется", - отмечается в сообщении.

По данным на 7 июля, в Пермском крае выявлено 4 069 случаев заражения коронавирусом. Из них 2 941 человек выздоровели.

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
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