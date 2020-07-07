Власти Анапы сообщили, что кипарисовое озеро восстановится после дождей

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Кипарисовое озеро на притоке реки Сукко в городе-курорте Анапа, которое является памятником природы, ежегодно пересыхает и восстанавливается после сезона дождей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города во вторник.

Ранее во вторник сообщалось, что кипарисовое озеро Сукко полностью пересохло из-за продолжительной засухи. Кроме того, работу 18 из 35 водозаборов приостановили в Геленджике. Также до критических значений обмелело водохранилище около города-курорта.

"Каждый год оно пересыхает. Сначала оно наполняется, когда осадков становится меньше, оно высыхает. А этот год вообще засушливый", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов края, наполнение водоема водой носит периодический характер и ее отсутствие не влечет за собой негативных последствий. "Длительное затопление деревья переносят благодаря наличию особых дыхательных корней - пневматофор, снабжающих воздухом подземные корни. Деревья кипариса болотного хорошо растут и на сухих почвах, но тогда не образуют пневматофоры. Таким образом, отсутствие в настоящее время воды в пруду не влечет за собой каких-либо негативных последствий для деревьев кипариса болотного", - пояснили в ведомстве.

В Краснодарский край деревья кипариса болотного были завезены в 1934 году и высажены в искусственно созданный пруд на притоке реки Сукко рядом с поселком Сукко.

В последние недели на территории Краснодарского края стоит жаркая засушливая погода. Температура воздуха местами прогревается до 40 градусов тепла. По данным ГУ МЧС по краю, на территории региона действуют два экстренных предупреждения по чрезвычайной пожароопасности.