В Крыму ожидается резкое понижение температуры из-за холодного фронта

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Холодный фронт пройдет по Крыму вечером во вторник и в среду, понизив температуру воздуха сразу на 8-10 градусов и вызвав местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с. Об этом говорится в штормовом предупреждении, опубликованном на сайте МЧС по республике.

МЧС ранее объявило в Крыму предупреждения об аномальной жаре и чрезвычайной пожароопасности до 8 июля. Значение среднесуточной температуры воздуха в этот период будет выше климатической нормы на 7 градусов и более. Столбики термометров могут подняться до отметки в 38 градусов.

"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Днем 8 июля температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов", - говорится в предупреждении.

В МЧС не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Сейчас в Симферополе без осадков, пасмурно. Температура воздуха около 33 градусов.