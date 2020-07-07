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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Забайкалья разрешили возобновить работу летним кафе и верандам

Они откроются 9 июля

ЧИТА, 7 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края разрешили с 9 июля возобновить работу летних кафе и веранд, закрытых из-за пандемии коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому с 9 июля открываются кафе и летние веранды, которые были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Заведения смогут начать работу, если проведут дезинфекцию, обеспечат соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, а также заранее уведомят Минэкономразвития края и Роспотребнадзор.

Ранее власти региона cняли запрет с работы баз отдыха при условии соблюдения строгих гигиенических правил и социального дистанцирования. Кроме того, в крае отменили цифровые пропуска для выхода из дома.

По последним данным, в Забайкалье всего зарегистрировано 3 480 случаев заражения коронавирусом, выписаны 2 422 человека, 44 пациента умерли.

Президент РФ Владимир Путин в мае поручил направить в Забайкалье московских врачей для борьбы с коронавирусом и развернуть мобильный военный госпиталь.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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