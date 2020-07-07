В Тульской области полностью сняли ограничения на работу ТЦ и магазинов

ТУЛА, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во вторник внес изменения в указ об ограничительных мерах, введенных из-за пандемии коронавируса, согласно которым возобновляют работу торговые центры и магазины. При этом до 13 июля продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади <...> До 13 июля продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, работу развлекательных и досуговых организаций, учреждений социального обслуживания и работу общепита, включая зоны фуд-кортов", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, также с 7 июля в связи с окончанием учебного года снимают ограничения по работе школ, техникумов, вузов в дистанционном режиме. "В таком режиме продолжат работать только организации дополнительного образования, за исключением автошкол при проведении практических занятий и работы организаций дополнительного образования в области физкультуры и спорта, а также на открытом воздухе", - отметили в пресс-службе, добавив, что с 13 июля детские сады возобновят работу в штатном режиме.

В регионе продолжает действовать ряд профилактических мер, введенных с 30 апреля, в том числе жители должны использовать средства индивидуально защиты при посещении магазинов, в транспорте, до 31 августа отменен заезд детей в школьные и загородные оздоровительные лагеря, кроме учреждений работающих по типу "мать и дитя". При этом с 29 июня открылись библиотеки, музеи, музеи-заповедники, непродовольственные рынки и ярмарки, магазины и торговые центры с площадью до 800 кв. метров, возобновилась деятельность спортивных учреждений, спортивно-оздоровительных и фитнес-клубов, бань и саун, гостиниц. С 30 июня отменен режим обязательной самоизоляции для граждан 65 лет и старше.

По данным оперативного штаба региона на 7 июля, в Тульской области зарегистрированы 7 182 случая заражения коронавирусом, в том числе 67 - за последние сутки. С начала пандемии 5 958 человек выздоровели, 133 - умерли.