"Ведомости" опубликовали заявление в поддержку Ивана Сафронова

"Мы точно знаем Ивана как одного из лучших журналистов России, честного репортера и настоящего товарища. Он патриот своей страны. Представить Ивана, сына офицера, государственным изменником просто невозможно. Мы требуем, чтобы все обстоятельства дела нашего коллеги были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона", - говорится в заявлении на сайте издания.

Ранее в поддержку Сафронова выступила редакция "Коммерсанта", где он работал с 2010 по 2019 год. Также заявления в поддержку бывшего журналиста, а ныне советника главы Роскосмоса опубликовали РБК, "Новая газета", телеканал "Дождь".