Редакция "Коммерсанта" выступила в поддержку Сафронова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Редакция газеты "Коммерсантъ" выступила в поддержку бывшего журналиста издания, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене. Об этом говорится в обращении коллектива, размещенном на сайте газеты.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Ему грозит до 20 лет колонии.

Бывшие коллеги Сафронова напомнили, что Иван проработал в газете около десяти лет, фактически пришел в издательский дом на место своего отца, военного обозревателя, который погиб в марте 2007 года.

"Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван - настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным", - сказано в заявлении.

Коллектив издания настаивает на максимальной публичности и гласности производства по этому делу, а также немедленном допуске адвокатов.