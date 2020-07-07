Томский политех стал лидером среди российских вузов в новом предметном рейтинге QS

ТОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) занял 26 место из 76 в новом предметном рейтинге Quacquarelli Symonds (QS) Petroleum (нефтегазовое дело), который впервые публикуется в этом году. Данный результат - лучший среди вузов РФ, сообщили журналистам в пресс-службе вуза во вторник, 7 июля.

"Предметный рейтинг QS Subject Engineering - Petroleum (нефтегазовое дело) опубликован в этом году впервые. Томский политехнический университет занял в нем 26-ю позицию - это лучший результат среди российских вузов", - говорится в сообщении.

Предметный рейтинг Engineering - Petroleum включает в себя 76 университетов мира, в том числе пять российских - ТПУ, МГУ, СПбГУ, НГУ и КФУ. МГУ расположился на 42-м месте, еще три вуза вошли в группу 51-75. В первую тройку нового предметного рейтинга QS вошли Национальный университет Сингапура, Университет Техаса и Стэнфордский университет.

При составлении рейтинга оценка вузов производилась по четырем критериям: мнение академического сообщества, мнение работодателей, цитируемость и индекс Хирша. Томский политех набрал 84,1 балла из 100 возможных по критерию "мнение работодателей" и от 61,9 до 66,8 балла по другим показателям.

"Высокая позиция ТПУ в рейтинге QS по предметной области Petroleum Engineering определяется прежде всего репутацией нашего университета среди исследователей и работодателей. Мы объединяем исследовательскую и инженерную повестки, ориентируемся на индустрию, даем для нее новые решения и возможности. В ТПУ реализуются крупные проекты в интересах индустриальных партнеров. Повлияла и наша работа в направлении интернациализации как образовательных программ, так и научных исследований", - приводятся в сообщении слова врио ректора ТПУ Андрея Яковлева.

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).