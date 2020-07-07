Переселение жителей из Африканды-1 под Мурманском могут начать в 2021 году

МУРМАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Переселение жителей оставшихся трех жилых домов в бывшем военном городке Африканда-1 (входит в городской округ Полярные Зори) под Мурманском может начаться в 2021 году. Об этом во вторник заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время рабочей поездки в Полярнозоринский район.

Поселок Африканда находится в 270 км от Мурманска, он состоит из двух частей: Африканда (в прошлом рабочий поселок) и Африканда-1 (в прошлом военный городок), где остались три жилых дома, которые отапливаются угольной котельной, построенной в 1964 году. Элеватор отсутствует, подача угля происходит ручным способом. В настоящее время котельная обслуживает три многоквартирных дома по 75 квартир в каждом, из которых заселено только 60.

"Мы все вопросы сейчас решим, чтобы этот отопительный период пройти, а второе, о чем мы договорились, мы запускаем процесс переговоров с людьми о возможности переезда, люди готовы переехать поближе к инфраструктуре", - сказал Чибис.

По мнению главы региона, переезд в основной поселок Африканда или в город Полярные Зори поможет людям наладить быт и минимизирует расходы, которые несет бюджет по содержанию оставшихся трех домов поселка. Процесс расселения жителей планируется запустить в 2021 году. В основном поселке сейчас активно ведется работа по благоустройству дворовых территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Кроме того, уверен Чибис, поселок ждет большое будущее в связи с предстоящей разработкой Африкандовского месторождения.

"Благодаря реализации проекта Африкандовского месторождения поселок станет новой точкой роста для региона. Ожидается приток инвестиций, создание новых рабочих мест", - прокомментировал Андрей Чибис.

Аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи перовскит-титаномагнетитовых руд на Центральном участке Африкандовского месторождения Мурманской области уже состоялся. Это стало возможным благодаря внесению изменений в методику расчета стартового платежа за пользование недрами. Инфраструктурный коэффициент при разработке твердых полезных ископаемых снижен до 1,0.