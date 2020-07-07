В США Regeneron получит $450 млн за поставку экспериментального средства от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальных служб США предоставило американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals контракт объемом в $450 млн на производство и поставку экспериментального средства лечения и предотвращения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Regeneron.

Компания информировала о предоставлении ей "контракта на $450 млн для производства и обеспечения REGN-COV2". Данное экспериментальное лекарство двойного назначения проходит в настоящий момент второй этап клинических испытаний на лечебный эффект от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом, и третий этап испытаний на предотвращение возникновения коронавирусной инфекции. Компания рассчитывает завершить большую часть работ над средством "осенью 2020 года".

"Соглашение обеспечивает продолжение выпуска REGN-COV с тем, чтобы этот продукт был доступен в Соединенных Штатах немедленно в случае успеха клинических испытаний и получения санкции или разрешения на его использование в исключительных обстоятельствах со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США", - указывается в сообщении. Regeneron в случае успеха рассчитывает поставить от 70 тыс. до 300 тыс. доз этого средства, предназначенных для лечения, и от 420 тыс. до 1,3 млн доз, предназначенных для предотвращения инфекции.

Ранее власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Также администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Modernaи $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом - свыше 2,95 млн человек, так и умерших - 130,5 тыс.