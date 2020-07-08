Правозащитники после встречи с главой Facebook заявили, что продолжат бойкот компании

В последние недели многие крупные корпорации в США и других странах заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и иных популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. В поддержку акции выступают влиятельные американские правозащитные организации, в том числе Free Press.

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Правозащитные организации, которые инициировали бойкот Facebook, намерены продолжать его, поскольку считают, что компания отказалась выполнять их требования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте американской неправительственной организации Free Press .

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Как следует из заявления, один из руководителей Free Press Джессика Гонсалес участвовала в состоявшейся во вторник в режиме телеконференции встрече правозащитников и руководства Facebook. По словам Гонсалес, глава Facebook Марк Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сэндберг не убедили инициаторов бойкота в том, что они "принимают меры". "Вместо того, чтобы взять на себя обязательства по искоренению в конкретные сроки в Facebook ненависти и дезинформации, руководство компании озвучило свою прежнюю позицию в попытке успокоить нас, не выполняя наши требования", - указала Гонсалес.

"Мы продолжим расширять бойкот, пока Facebook не отнесется к нашим требованиям серьезно", - подчеркнула Гонсалес. "Нам нужно продолжать оказывать давление", - добавила она. В заявлении констатируется, что уже "почти тысяча компаний согласились приостановить размещение рекламы" в сервисах Facebook.

Во встрече также участвовали представители других неправительственных организаций. В их числе Антидиффамационная лига, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и Color of Change. Глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт на пресс-конференции после консультаций с руководством Facebook заявил, что компания не выразила готовности выполнять требования правозащитников. Директор Color of Change Рашад Робинсон подчеркнул, что разочарован встречей.

Акции Facebook по итогам фондовых торгов в США во вторник в свете итогов встречи незначительно подешевели. Их стоимость снизилась на $0,09 (0,04%), до $240,14.

Требования правозащитников

Как сообщается на сайте, посвященном данной акции по бойкоту Facebook, правозащитники добиваются принятия компанией целого комплекса мер. В их числе регулярные проверки ее работы независимыми экспертами на предмет наличия дискриминации в какой-либо форме на ее сетевых ресурсах, а также выявления фактов травли пользователей. Предполагается, что Facebook должна выполнять рекомендации данных специалистов.

Правозащитники требуют от корпорации удалить в принадлежащих ей соцсетях учетные записи групп, которые поддерживают расизм, антисемитизм, различные теории заговора, отрицают Холокост, изменение климата, а также распространяют недостоверную информацию о вакцинах. Инициаторы бойкота также настаивают на том, что меры следует принять и против групп, в которых материалы, касающиеся указанных тем, размещают не публично, а только для участников.

Как подчеркивается в заявлении правозащитников, правила, принятые в Facebook, следует применять и к политическим деятелям, в частности пресекать публикацию ими сообщений с призывами к насилию.