Фонд капремонта в Амурской области с начала года отремонтировал 105 домов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июля. /ТАСС/. Более ста многоквартирных домов в Амурской области капитально отремонтировали в первом полугодии 2020 года. Этот показатель вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба правительства региона.

"За шесть месяцев текущего года в регионе введено в эксплуатацию после проведения работ по капитальному ремонту общего имущества 105 многоквартирных домов (МКД). Общая стоимость выполненных работ составила 651 млн рублей. За аналогичный период 2019 года в Приамурье были выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 48 МКД на общую сумму 162 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта в Амурской области Дмитрия Шоплика, на рост показателей повлияла платежная дисциплина граждан: за первое полугодие 2020 года средний уровень собираемости взносов составил 95,5%.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в 2018 году освободил от занимаемой должности директора Фонда капремонта многоквартирных домов Сергея Батурина. Причиной стало недовольство работой предприятия и показателями.