МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросит у Минздрава и МВД статистику по домашнему насилию в период пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью, опубликованном в среду в газете " Коммерсантъ ".

"Статистики нет никакой. И это один из важнейших уроков эпидемии: нет аналитики, мы не понимаем ситуации, не можем принять меры", - заявил он. Поэтому, по словам Фадеева, Совет, "так же как и от Минздрава, потребует от МВД представить статистику по домашнему насилию". Кроме того, добавил он, правозащитники планируют обратиться и к НКО, которые занимаются вопросами семейно-бытового насилия, поскольку, "очевидно, у них наиболее полная картина и понимание".

При этом Фадеев обратил внимание, что отсутствие четкой статистики - "это не только проблема здравоохранения или МВД, это касается большинства ведомств, которые не владеют ситуацией, в том числе экономики, социальной сферы".

В среду СПЧ представит доклад "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина".

Ранее издание РБК сообщило, что депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием, обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить принятие законопроекта. В обращении они отмечали значительный рост жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции и ограничения перемещения граждан из-за коронавируса. Голикова дала поручение пяти министерствам, в том числе МВД и Минюсту, совместно рассмотреть направленное в ее адрес депутатское обращение по проблеме домашнего насилия. На то, что условия самоизоляции сказались на ситуации с домашним насилием, указывала и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В свою очередь МВД сообщило ТАСС, что не фиксирует роста числа случаев семейного насилия в России. По данным ведомства, напротив, наблюдается снижение количества таких правонарушений.