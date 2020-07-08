Фадеев считает необходимым доработать систему введения ограничений в условиях пандемии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Система здравоохранения Москвы справилась с эпидемией нового коронавируса, однако система введения ограничений и контроля для граждан требует доработки. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсантъ".

СПЧ 8 июля представит доклад "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина".

Отвечая на вопрос, касающийся столичного здравоохранения в период пандемии, Фадеев отметил, что, с точки зрения здравоохранения, "очевидно, Москва справляется". "В начале эпидемии много говорилось о необходимости мобилизации и о том, что оптимизация здравоохранения привела к тому, что для этого не хватает мощностей. Удар эпидемии как раз показал, что оптимизация должна проводиться с умом и что для такой ситуации нужны койки, аппараты, подготовленные врачи, деньги. Кажется, мы это поняли", - констатировал глава Совета.

В то же время, по мнению Фадеева, "форма ограничительных мер, принимаемых в Москве для снижения нагрузки на медучреждения и рисков распространения коронавируса, получилась жестче, чем домашний арест". "Введение ограничений нужно доработать, чтобы в следующий раз, если они будут, решения принимались в интересах граждан", - полагает он.

Так, руководитель СПЧ назвал "абсолютно недоработанной" систему "Соцмониторинг" - приложение, разработанное для отслеживания местонахождения больных COVID-19. "Даже если мы говорим об 1% сбоев, который, по мнению технарей, незначителен, этого уже достаточно для отмены всех штрафов, которые люди, не нарушившие ничего, получили", - уверен он. "Я настаиваю на отмене штрафов", - подчеркнул Фадеев, признав при этом, что его "предложение не принимается".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 694 230 случаев заражения, выздоровели 463 880 человек, умерли 10 494. Число смертельных случаев в Москве превысило 4 000. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.