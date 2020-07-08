В селах Камчатки появятся быстровозводимые модульные ФАП

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. Варианты сооружения быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для небольших населенных пунктов, где нет возможности оперативно разместить медучреждение в отдельном здании, поручил рассмотреть краевому Минздраву врио губернатора Камчатки Владимир Солодов, сообщается в среду на сайте правительства региона.

Во многих сельских населенных пунктах полуострова, где нет собственных медучреждений, ФАП расположены в деревянных аварийных зданиях или многоквартирных домах. Из-за маленьких размеров сельских медпунктов, жителям иногда приходится ждать своей очереди на улице.

"Нам нужно пересмотреть подходы к самой организации фельдшерских пунктов. В том числе, возможно, мы будем переходить к строительству модульных быстровозводимых современных ФАП. Это достаточно бюджетно и может быть более эффективно, чем возводить капитальное строение или восстанавливать старые здания", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Кроме того, врио главы региона дал поручение наделить муниципалитеты Камчатки полномочиями для обеспечения служебным жильем медицинских работников. Это, по словам Солодова, позволит частично решить острую проблему нехватки медицинских кадров в сельской местности.

Президент России Владимир Путин, выступая в этом году с посланием Федеральному собранию, потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. По мнению главы государства, строительство ФАП будет содействовать реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" в населенных пунктах, которые находятся на расстоянии более шести километров от ближайшей медицинской организации.