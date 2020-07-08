В параде и праздновании Дня ВМФ в Севастополе задействуют около 50 кораблей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Около 50 кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) задействуют в параде, показах и выставят для посещения в Севастополе 26 июля, говорится в распространенном в среду в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

"В праздничных мероприятиях примут участие порядка 50 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ), из которых одна часть будет задействована в морском параде, вторая - в динамическом показе эпизодов боевой подготовки, а третья - выставлена для посещения жителями и гостями города-героя Севастополя на территории Морского вокзала", - говорится в сообщении.

В День Военно-Морского Флота в двух линиях парадной диспозиции будут ошвартованы девять боевых кораблей и судов обеспечения. "В первой линии: новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. Во второй линии почетное место в строю займет старейшее на российском флоте действующее спасательное судно "Коммуна", - говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты пройдет морской парад и состоится военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ более 20 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота при выполнении задач боевой подготовки.