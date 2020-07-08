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Кабмин упразднил ряд нормативных актов по контролю за медицинскими изделиями

Среди них - отдельные пункты и разделы постановлений правительства об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, о противодействии обороту фальсифицированных изделий, а также 11 приказов Минздрава
Здание Дома правительства РФ Максим Чурусов/ТАСС
Описание
Здание Дома правительства РФ
© Максим Чурусов/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упраздняющее в рамках "регуляторной гильотины" ряд нормативных актов и отдельных положений по контролю за обращением медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Ряд нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю за обращением медицинских изделий, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В перечень аннулированных документов вошли отдельные пункты и разделы постановлений правительства об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, о противодействии обороту фальсифицированных изделий, а также 11 приказов Минздрава. В числе последних - приказ, регулирующий комплектацию автомобильной аптечки и наборов для оказания медицинской помощи.

Упраздненные нормативные акты либо содержат устаревшие требования, либо их положения дублируются в действующих законах. Ревизия отдельных норм российского законодательства, которую правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса, осуществляется в рамках механизма "регуляторной гильотины", который предусматривает отмену с 1 января 2021 года необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата.

Теги
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