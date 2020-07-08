В Джексоне уберут из центра города статую 7-го президента США Эндрю Джексона

ТАСС, 8 июля. Власти города Джексона (штат Миссисипи, США) решили перенести из центра города памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону (занимал пост в 1829-1837 годах). Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (АР).

Статую планируют перенести "на менее заметное место" в связи с тем, что Джексон был рабовладельцем. Член городского совета Вирджи Линдсей предложила передать этот монумент в музей. Данный памятник был установлен в центре города, названного в честь этого президента, в 1972 году.

Эндрю Джексон считается одним из основателей Демократической партии США. Он был сторонником выселения индейцев и пользовался значительной поддержкой белого населения южных штатов. Джексон изображен на лицевой стороне 20-долларовой банкноты.

Город Джексон - крупнейший в штате Миссисипи: в нем проживают около 170 тыс. человек. Согласно данным АP, 82% населения составляют афроамериканцы. Город был назван в честь Эндрю Джексона в знак признания его победы в Битве за Новый Орлеан в ходе англо-американской войны 1812-1815 годов.

Расовые проблемы вышли на первый план в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Смерть Флойда спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране. На этом фоне в США началась очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого. В некоторых случаях вандалы портили монументы видным руководителям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506), а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799) в Портленде (штат Орегон).