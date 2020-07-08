Проспект Остапа Бендера в Элисте переименуют только после получения одобрения от жильцов

ЭЛИСТА, 8 июля. /ТАСС/. Проспект имени Остапа Бендера в Элисте переименуют только после уточнения мнения людей, проживающих на этой улице. На данный момент разработана дорожная карта проекта, а также выбраны его исполнители, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

В воскресенье в ходе видеообращения глава республики Калмыкия Бату Хасиков призвал жителей проспекта имени Остапа Бендера в Элисте поддержать инициативу по переименованию улицы в проспект имени Петра Анацкого - Георгиевского кавалера, командира Красной армии, погибшего в 1918 году.

"На данный момент разработана дорожная карта проекта переименования проспекта имени Остапа Бендера в проспект имени Петра Анацкого. Переименование будет возможно после получения одобрения от жителей данного проспекта и решения депутатов Элистинского горсовета", - сообщили в пресс-службе.

Исполнением дорожной карты займется постоянно действующая комиссия по топонимике во главе с заместителем главы администрации Элисты Викторией Эрднеевой.

"Процедура переименования будет проводится в соответствии с Положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований элементов планировочной структуры города Элисты", - добавили в пресс-службе, отметив, что все необходимые работы выполнят службы городской администрации

По данным местных СМИ, 28 октября 1981 года постановлением Совета министров Калмыцкой АССР улица была названа в честь участника Гражданской войны Петра Антоновича Анацкого, а в 1998 году ее переименовали. Анацкий был командиром Красной армии, полным Георгиевским кавалером, начальником дивизии, командующим Степным фронтом. Погиб в 1918 году.