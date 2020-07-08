Температура воздуха в Крыму вновь побила рекорд 1996 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в Крыму во вторник составила 37 градусов, побив второй за последние дни рекорд 1996 года, когда был зафиксирован предыдущий температурный максимум. Об этом в среду сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Синоптик ранее сообщала, что 4 июля максимальная температура воздуха достигла 36,4 градуса, что на 1,1 градуса выше, чем в 1996 году. В этот период в Крыму действовало предупреждение МЧС об аномальной жаре.

"В Симферополе вчера температура воздуха максимальная составила 37 градусов, на 0,8 выше, чем в 1996 году. В 1996 году было 36,2 градуса. Вот такой рекорд, это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений", - сказала Любецкая.

Она добавила, что накануне погоду на полуострове по-прежнему определяли тропические воздушные массы, на смену которым в среду пришел холодный фронт. "На смену тропической воздушной массе приходит воздух умеренных широт, жара ослабевает. Сегодня максимальная температура будет 27-30 градусов, завтра такая же. Потом чуть-чуть постепенно повыше: 27-31 градус", - рассказала Любецкая.

ГУ МЧС по Крыму ранее также предупредило, что с прохождением холодного фронта по полуострову температура воздуха понизится сразу на 8-10 градусов, местами возможны сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20-25 м/с.

Сейчас в Симферополе пасмурно, без осадков. Температура воздуха около 25 градусов.