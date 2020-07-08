Более 162 тыс. жителей Подмосковья могут получить региональную социальную доплату к пенсии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 162 тыс. жителей Московской области могут получить региональную социальную доплату к пенсии в 2020 году. Общая сумма материальной помощи неработающим пенсионерам с учетом региональной доплаты в текущем году доведена до 9 908 рублей, сообщила в среду пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году доведена до уровня 9 908 рублей, ее получают более 162 760 жителей Московской области", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Как пояснили в пресс-службе, граждане, которые претендуют на получение доплаты к пенсии, должны быть неработающими и иметь регистрацию в регионе по месту жительства или пребывания. Выплата предусмотрена для пенсионеров, получающих пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

"Региональная социальная доплата к пенсии назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в регионе", - добавила Фаевская.