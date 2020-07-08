СПЧ предлагает отселять жертв семейного насилия в пустующие гостиницы во время пандемии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует органам власти обсудить с гостиницами возможность отселения в пустующий во время эпидемии номерной фонд жертв домашнего насилия. Об этом говорится в докладе Совета "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина", опубликованном в среду.

"Одной из эффективных мер поддержки жертв семейного насилия во время эпидемии может быть предоставление жертвам насилия временного убежища в пустующем гостиничном фонде. Однако такая мера должна сочетаться с иными мерами (предоставление мест в дошкольных учреждениях для детей вблизи нового места жительства, выплата пособий, организация переобучений и др.)", - подчеркивается в докладе.

Совет полагает, что региональным и местным органам власти следует провести консультации с гостиничными учреждениями на предмет возможности организации такого проживания и зарезервировать необходимые бюджетные средства, проработать вопрос о дополнительных мерах, после чего проинформировать население о возможности оказания таких мер поддержки. "При этом, безусловно, каждое обращение за помощью должно тщательно проверяться, чтобы исключить случаи необоснованных обращений", - указывается в докладе.

СПЧ отмечает, что в период пандемии коронавирусной инфекции государственные организации социального обслуживания для жертв домашнего насилия фактически свернули работу по предоставлению им убежища, оставив проживать во временном жилье только тех, кто обращался ранее. При этом снижение или полная утрата доходов в связи с пандемией ставит людей в зависимость от тех членов семьи, у которых доход сохранился, а возникновение экономической зависимости снижает мотивацию жертв домашнего насилия обращаться в правоохранительные органы.