Аксенов заявил, что рост заразившихся в Крыму связан с очагом на стройобъекте

ТАСС, 8 июля. Увеличение числа заразившихся коронавирусом в Крыму связано с очагом на строительном объекте, который удалось локализовать. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Республике Крым в воскресенье составило 38 - рекорд для региона с начала пандемии. В понедельник не было ни одного нового случая, во вторник - 28, в среду - 15.

"Связано с тем, что данные заражения произошли в конкретном очаге - это строительный объект в данном случае. Просто-напросто была в строительном городке обнаружена инфекция. Всех рабочих соответственно на карантин определили в этом же строительном городке, то есть там заменили полностью сотрудников пищеблока и так далее, поэтому все там находились в замкнутом пространстве по сути, это был режим обсервации", - сказал Аксенов.

Кроме того, глава региона отметил, что в ближайшее время возможен новый рост в связи с возникшим очагом. "Мы ожидали, что там будет большой режим заражения, но в рамках одного очага, то есть это не по всей Республике Крым, не разнос широкомасштабный инфекции, локальная ситуация, она такова и есть. Там более 300 сотрудников, строителей в данном случае в этой обсервации, не исключено, что там может быть еще 20-30 заражений. Это локальный очаг, который полностью весь локализован", - сказал он.

Аксенов также отметил, что массового заражения новым коронавирусом туристов в Крыму не наблюдается, при этом единичные случаи у приезжающих на отдых зафиксированы. "Градацию отдельно не делаем, по туристам там единичные случаи, массовых случаев заражения среди туристов нет. Говорить о том, что приезжие сегодня массово заражаются коронавирусом, у нас таких сообщений нет. Пока все, к счастью, развивается в тех очагах, которые уже обнаружены - они купированы и локализованы", - сказал он.

В среду Аксенов на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что новый коронавирус за сутки подтвердился у 15 человек, общее количество зараженных за весь период пандемии достигло 804 человек. Также он уточнил, что выздоровели за весь период 596 человек.