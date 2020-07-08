Аппарат детского омбудсмена проконтролирует летний отдых детей в России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка проведет мониторинг летнего отдыха детей, в том числе организацию досуга несовершеннолетних, не охваченных организованными формами отдыха. Об этом в среду сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова дала старт ежегодному мониторингу проведения летней оздоровительной кампании в регионах России. Традиционно он будет проводиться в двух направлениях - мониторинг организованного отдыха детей, а также досуга и занятости несовершеннолетних, не охваченных организованными формами отдыха. В этом году акцент планируется сделать на практике реализации программ досуга и занятости для детей и подростков в регионах", - говорится в сообщении.

В связи с карантинными ограничениями произошло ухудшение положения организаций отдыха, и не все регионы в этом году смогут присоединиться к участию в летней оздоровительной кампании, так как в субъектах страны время ее начала напрямую зависит от эпидемиологической ситуации, отмечается в сообщении. "Из-за того, что в этом сезоне многие лагеря открылись с запозданием, а некоторые вообще могут не открыться - возникает угроза их разорения и даже полной ликвидации. А это значит, что в следующем году есть риск сокращения организаций отдыха и оздоровления. Безусловно, в этой связи поддержка детских организаций отдыха крайне важна и без мер государственной помощи здесь, к сожалению, не обойтись", - цитирует пресс-служба детского омбудсмена.

Еще одна проблема, на которую, по мнению Кузнецовой следует обратить пристальное внимание, это неорганизованный отдых детей. Учитывая, что из-за ограничительных мер многие дети остаются на лето дома, особый упор в мониторинге будет сделан на программах досуга и занятости несовершеннолетних в регионах, отмечается в сообщении.

"Сегодня особенно важно активизировать работу именно в этом направлении, максимально охватить тех детей, которые не смогут поехать в летние лагеря. Дети, оставленные без присмотра - это почти всегда беда. Уже сейчас мы видим пугающую статистику МЧС, согласно которой по сравнению с 2019 годом в России количество утонувших детей увеличилось на 14%. Причина в основном одна - взрослых не оказалось рядом", - указала Кузнецова.