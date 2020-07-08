Эксперты считают, что решения Facebook препятствовали соблюдению гражданских прав

ТАСС, 8 июля. Корпорация Facebook не прикладывала достаточных усилий для борьбы с дискриминацией в одноименной социальной сети, а также приняла ряд решений, которые негативно сказались на соблюдении гражданских прав. Соответствующие выводы, как пишет в среду газета The New York Times , были сделаны по итогам двухлетней проверки деятельности социальной сети, осуществленной специалистами в области гражданского права Лорой Мерфи и Меган Какаче.

В 100-страничном отчете по итогам проверки политики Facebook, попавшем в распоряжение The New York Times, социальную сеть неоднократно винят в отсутствии необходимых инструментов для соблюдения гражданских прав, а также в поддержке свободы выражения в ущерб борьбе с дискриминацией. Кроме того, по мнению аудиторов, Facebook не обращалась за консультациями по вопросам соблюдения гражданских прав, что создает "ужасный" прецедент, который может негативно сказаться на проведении в ноябре президентских выборов в США, а также на других общественных событиях.

"Многие в сообществе по защите гражданских прав обескуражены, разочарованы и рассержены после того, как в течение нескольких лет они умоляли компанию приложить больше усилий для достижения равенства и для борьбы с дискриминацией, при этом сохраняя свободу выражения", - приводит издание слова экспертов Мерфи и Какаче. В отчете они выступили с призывом к Facebook "более внимательно заняться проблемой соблюдения гражданских прав в целом ряде областей".

В свою очередь компания, комментируя представленный отчет, отметила, что ее социальная сеть стала первой, кто согласился на проведение подобной проверки деятельности и указала, что публикация ее результатов на фоне обострившейся в последнее время в обществе проблемы проявления расизма, хотя и была запланирована заранее, состоялась "в наиболее подходящее время". "Facebook решительно выступает против ненависти, - отметили в компании. - За последние годы мы добились действительного успеха (в борьбе с распространением ненависти в соцсети - прим. ТАСС), но эта работа не имеет конца, и мы понимаем всю ответственность Facebook за улучшение методов поиска и удаления информации, содержащей проявления ненависти".

Во вторник американская неправительственная организация Free Press по итогам встречи правозащитников с руководством Facebook сообщила, что правозащитные организации, которые инициировали бойкот соцсети, намерены продолжать его, поскольку считают, что компания отказалась выполнять их требования. В Facebook заявили, что данная встреча стала для ее глав "возможностью ознакомиться с мнением организаторов кампании" по отказу от размещения рекламы в соцсетях.