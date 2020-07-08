Вытекший на землю на севере Карелии мазут не попал в водоем

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Вытекшие из поврежденной бочки около 200 литров мазута в поселке Заречный Костомукшского городского округа Карелии не попали в водоем. Специалисты установили заграждения, чтобы прекратить распространение нефтепродуктов, сообщила ТАСС глава Костомукши Анна Бендикова.

"Никакой экологической катастрофы нет, это совсем небольшое количество [мазута], которое вытекло из бочки. Мы сейчас занимаемся устранением этой ситуации, угрозы попадания в какие-то водоемы нет", - сказала она.

По словам Бендиковой, владельца бочки пока не нашли, но она находится на земельном участке, принадлежащем частному лицу. Об утечке в диспетчерскую службу сообщил местный житель. По информации администрации Костомукши, на земельный участок вытекло менее 200 литров нефтепродуктов. Власти также назначили лиц, ответственных за ликвидацию разлива и утилизацию отходов.

"Сегодня - завтра мы с этой ситуацией справимся. Помогает нам комбинат "Карельский окатыш" [ПАО "Северсталь"], служба промышленной безопасности", - отметила собеседница агентства.