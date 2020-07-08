Власти Ульяновской области оплатят услуги детсада малоимущим семьям

УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области полностью возьмут на себя оплату услуг детского сада для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом в среду сообщил губернатор региона Сергей Морозов на подведении итогов акции "Роди патриота в день России".

"Мы договорились <…> о новой мере поддержки, которую мы будем реализовывать в Ульяновской области. Мы освободим от уплаты за детские сады семьи, которые сейчас находятся в трудной жизненной ситуации", - сказал он.

Морозов уточнил, что власти региона возьмут на себя стопроцентное финансовое сопровождение обучения в дошкольных образовательных учреждениях детей из этих семей.

Губернатор добавил, что в регионе также разработан целый комплекс мер и законодательных инициатив по работе с неполными семьями, в том числе и с должниками, уклоняющимися от уплаты алиментов. "Кроме этого, мы сейчас работаем над комплексной региональной программой оказания паллиативной помощи детям. В нее войдет не только специализированная медицинская помощь, но и социальная поддержка, в реализации которой нам помогут благотворители, волонтеры, духовенство и все, кто может оказать такую нужную детям и родителям заботу и помощь", - пояснил Морозов.

Поддержка семей при рождении первого ребернка

По словам главы региона, правительство области направит до конца года 460 млн рублей на единовременные выплаты семьям, в которых появился первый ребенок. "На сегодняшний день мы ввели дополнительные меры социальной поддержки, предусматривающие единовременную выплату семьям при рождении первого ребенка в размере 100 тысяч рублей. И на реализацию данного проекта в 2020 году мы запланировали <…> порядка 460 млн рублей", - сказал он.

По мнению губернатора, эта мера поможет молодым семьям раньше принять решение о рождении ребенка.

Морозов добавил, что было принято решение о продлении срока действия регионального закона о капитале "Семья" до 31 декабря 2026 года. "Кроме того, в Государственную думу было направлено предложение о расширении возможности использовать средства капитала "Семья" на оплату услуг, например, частных образовательных организаций", - уточнил он.

В новость были внесены изменения (17:27 мск) - добавлена информация о поддержке семей при рождении первого ребенка