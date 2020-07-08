Около 6,4 тыс. российских семей наградили медалями "За любовь и верность"

МУРОМ, 8 июля. /ТАСС/. Около 6,4 тыс. российских семей получили в этом году медали "За любовь и верность". Это примерно на 10% меньше, чем годом ранее, сообщил ТАСС в среду, 8 июля, генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев.

"Мы предоставили право регионам решать в зависимости от эпидемиологической ситуации о вручении, но я бы не сказал, что количество медалей уменьшилось. Да, незначительно уменьшилось, но это, скорее, вызвано 90-ми годами, когда уменьшилось количество браков и когда люди создавали гражданские браки. В этом году вручено 6,4 тыс. медалей, в прошлом году было вручено около 6,9 тыс.", - сказал он.

По словам Соловьева, несколько регионов попросили увеличить количество награждаемых семей. "Например, Якутия. Они попросили 100 медалей, обычно их около 70 на регион", - добавил директор фонда.

Празднование Дня семьи, любви и верности в этом году прошло в сокращенном формате - в Муроме, на родине святых Петра и Февронии, ограничились вручением медалей "За любовь и верность". Не было ремесленной ярмарки и концерта на набережной Оки. Организаторы праздника также отменили несколько запланированных ранее акций, среди них марафон на ретро-автомобилях от Москвы до Мурома, который должен был стать частью чемпионата мира среди старинных машин.

Медаль "За любовь и верность" вручается супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет и получившим известность среди сограждан. Награду учредил оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности. На одной стороне медали изображены святые Петр и Феврония, на другой - ромашка.