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Пандемия коронавируса нового типа

Меркель: важно не допустить, чтобы пандемия переросла в социальный кризис

По мнению канцлера, это удастся сделать, если мировое сообщество будет действовать сообща

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Международное сообщество должно не допустить того, чтобы пандемия коронавируса вылилась в социальный кризис. Об этом говорится в видеообращении канцлера Германии Ангелы Меркель к участникам саммита Международной организации труда (МОТ). Текст распространила в среду пресс-служба правительства ФРГ.

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"Важно не допустить, чтобы коронавирусный кризис вылился в социальный кризис", - считает канцлер. По ее мнению, это удастся сделать только в том случае, если мировое сообщество будет действовать сообща.

"Пандемия еще раз наглядно показала нам, насколько важны международное сотрудничество и правила, которые приносят пользу всем", - отметила Меркель. "В этой связи мы нуждаемся в международных организациях, таких как МОТ..., которые стремятся к тому, чтобы в действительности совместно преодолевать общие вызовы", - указала она, заверив МОТ в поддержке с германской стороны.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия коронавируса нового типа
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