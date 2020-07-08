Меркель: важно не допустить, чтобы пандемия переросла в социальный кризис

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Международное сообщество должно не допустить того, чтобы пандемия коронавируса вылилась в социальный кризис. Об этом говорится в видеообращении канцлера Германии Ангелы Меркель к участникам саммита Международной организации труда (МОТ). Текст распространила в среду пресс-служба правительства ФРГ.

"Важно не допустить, чтобы коронавирусный кризис вылился в социальный кризис", - считает канцлер. По ее мнению, это удастся сделать только в том случае, если мировое сообщество будет действовать сообща.

"Пандемия еще раз наглядно показала нам, насколько важны международное сотрудничество и правила, которые приносят пользу всем", - отметила Меркель. "В этой связи мы нуждаемся в международных организациях, таких как МОТ..., которые стремятся к тому, чтобы в действительности совместно преодолевать общие вызовы", - указала она, заверив МОТ в поддержке с германской стороны.