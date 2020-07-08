Посольство РФ предупредило о мошенничестве с трудоустройством в модельном бизнесе Индии

ТАСС, 8 июля. Посольство России в Нью-Дели предостерегает россиян от мошенников, которые предлагают работать в Индии по туристической визе, особенно это актуально для модельного бизнеса. Такая информация опубликована в среду на странице дипломатического представительства в Facebook.

"Обращаем внимание, что участились случаи заключения российскими гражданами трудовых контрактов, преимущественно в сфере модельного бизнеса, с индийскими работодателями, требующими оформления туристических виз. Предложение оформлять туристические визы при заключении трудового контракта является четким сигналом того, что ваши будущие работодатели являются мошенниками", - говорится в сообщении посольства.

Дипломаты напоминают, что туристическая виза не разрешает вести трудовую деятельность в стране.

В сообщении подчеркивается, что россияне часто сталкиваются с тем, что после завершения трудовых контрактов им не выплачивается вознаграждение, обратный билет в Россию не предоставляется, документы удерживаются. Посольство напоминает, что работодатель не имеет права требовать передачи ему документов.

В случае неблагоприятного развития событий с трудоустройством дипломаты призывают обращаться в посольство или консульства России в Индии.