Мурашко призвал россиян в отпуске не забывать о профилактике коронавируса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал в среду россиян не забывать о мерах профилактики коронавирусной инфекции в отпусках.
"Мы видим, что ситуация стабильная, но, находясь в отпуске, это не значит, что [можно] полностью забыть про все ограничения и предупреждения", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".
Как пояснил министр, для регионов страны, вовлеченных в туристический поток, были изданы такие рекомендации, чтобы на 1 тыс. приезжающих в резерве была запланирована одна перепрофилированная под коронавирус больничная койка. "Мы, в том числе, отслеживаем наполненность этих коек. Сегодня их наполняемость не превышает 30-40%", - добавил Мурашко.