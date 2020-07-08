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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко призвал россиян в отпуске не забывать о профилактике коронавируса

По словам главы Минздрава, для регионов туристического потока есть рекомендации, чтобы на 1 тыс. приезжающих в резерве была запланирована одна перепрофилированная больничная койка

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал в среду россиян не забывать о мерах профилактики коронавирусной инфекции в отпусках.

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"Мы видим, что ситуация стабильная, но, находясь в отпуске, это не значит, что [можно] полностью забыть про все ограничения и предупреждения", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Как пояснил министр, для регионов страны, вовлеченных в туристический поток, были изданы такие рекомендации, чтобы на 1 тыс. приезжающих в резерве была запланирована одна перепрофилированная под коронавирус больничная койка. "Мы, в том числе, отслеживаем наполненность этих коек. Сегодня их наполняемость не превышает 30-40%", - добавил Мурашко. 

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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