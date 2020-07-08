Ульяновский губернатор наградил подростка за спасение двух детей на пожаре

УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в среду в здании правительства региона вручил Всероссийскую награду "Горячее сердце" 16-летнему Кириллу Вражкину за спасение двух детей на пожаре, передает корреспондент ТАСС.

"Юноша оказался единственным среди взрослых, кто не растерялся, рискнул войти в горящий дом и спас соседских детей. К счастью, обошлось без жертв. Только благодаря мужеству Кирилла Вражкина двоих ребят удалось спасти", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ГУ МЧС, пожар произошел в частном жилом доме 24 июня 2019 года в 00:43 (23:43 мск) в селе Подгородная Каменка Ленинского района города Ульяновска. Загорелись надворные постройки, и огонь быстро перекинулся на пристрой жилого дома. Пожилая мать хозяйки дома успела выбежать из помещения, но внутри остались двое спящих детей Саша (2010 года рождения) и Лиза (2013 года рождения). Мама мальчика в эту ночь спала в летнем домике, расположенном на отдалении. Услышав шум, она прибежала к дому и вместе с жителями соседних домов пыталась криками и стуком разбудить детей.

Живший по соседству 16-летний Кирилл Вражкин о происшествии узнал от мамы. Он бросился на помощь. Кирилл разбил окно и залез внутрь задымленного дома. Внутри комнаты к нему сразу же подбежал испуганный мальчик. Кирилл быстро передал его в руки соседей через окно и стал искать девочку. С большим трудом Кирилл в дыму отыскал Лизу, которая крепко спала на диване. Юноша взял ее на руки и вытащил через окно.

Вскоре подъехали пожарные подразделения и приступили к тушению пожара. В результате возгорания огнем поврежден жилой дом и надворные постройки двух домохозяйств.