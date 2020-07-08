Уйба считает, что перспектив у проектов наподобие полигона ТБО в Шиесе больше нет

СЫКТЫВКАР, 8 июля. /ТАСС/. Проекты строительства мусорных полигонов наподобие того, что планировался в Шиесе Архангельской области на границе с Республикой Коми, с принятием поправок к Конституции РФ больше не имеют перспективы. Об этом сказал в среду врио главы Коми Владимир Уйба.

"Нет перспективы у подобных идей (экотехнопарк "Шиес"), тем более, что мы приняли поправки к Конституции РФ, в том числе и очень важную поправку по экологии. Сегодня по новой Конституции РФ вообще нельзя принимать ни одного решения без согласия общественности, людей, которые проживают на той территории, которую хотят задействовать. Я считаю, что все, тема закрыта, и больше к таким авантюрным проектам мы не вернемся", - сказал Уйба в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в мае он заявлял, что власти Республики Коми не будут поддерживать проекты строительства мусорных полигонов, если это будет угрожать жизни и здоровью людей или будет представлять угрозу для природы. До этого в апреле он выступил против строительства экотехнопарка "Шиес" и сказал, что не станет его поддерживать.

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов в Ленском районе Архангельской области на границе с Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство вызвало общественный резонанс, в Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. Арбитражный суд Архангельской области 9 января принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес. В ООО "Технопарк" отметили, что считают возведенные постройки временными, компания в случае необходимости готова провести дополнительную экспертизу. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в Вологде 17 июня назначил повторную экспертизу по ходатайству ООО "Технопарк" по делу о сносе части возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес.