Губернатор Волгоградской области заявил, что ситуацию с пожарами осложнили жара и ветер

"На территории области в последнее время установилась очень жаркая погода, дневная температура превышает 40 градусов. Сильная ветровая нагрузка, шквальный ветер является почти постоянным, и это усугубляет проблему при возникновении тех или иных пожаров", - сказал Бочаров.

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Жаркая погода и шквальный ветер осложнили ситуацию с ландшафтными пожарами в Волгоградской области, однако населенные пункты удалось отстоять и избежать жертв, сообщил журналистам после заседания оперативного штаба в Ольховском районе губернатор Андрей Бочаров.

Он подчеркнул, что благодаря тренировкам и занятиям противопожарной службы, которые проходили комплексно, системно, "удалось выполнить сложнейшую задачу и не дать распространиться огню, зайти в населенные пункты, в частности, здесь, в Ольховском районе". "Порывы ветра здесь достигали 30 м/сек, высота огня огромная, и в этой сложной обстановке МЧС, противопожарная служба, жители районов, фермеры сосредоточились на главном - не допустить огонь в населенные пункты, и это удалось. И не допустить жертв, и профессиональными действиями минимизировать ущерб", - сказал Бочаров.

По его словам, ночь предстоит сложная, в Калачевском районе был применен вертолет МЧС. Для тушения пожаров зарезервирован самолет Ил-76 МЧС. В четверг будет приниматься решение, будет ли он задействован. "Учитывая штормовое предупреждение, мы отдаем себе отчет, что применение авиации будет ограничено. Но силы и средства есть, резерв создан, все задачи мы выполним", - подчеркнул губернатор.

Все ландшафтные пожары локализованы

Как в свою очередь сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин, все ландшафтные пожары локализованы. "Мы организовали совместно с областной структурой тушение, и сегодня уже все пожары, которые были, они все уже локализованы. Самое главное - мы не допустили распространения огня на населенные пункты", - сказал Любавин.

Он уточнил, что всего по области на тушении пожаров было задействовано более 300 единиц техники и более 1 тыс. человек личного состава единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Также для тушения одного из пожаров был привлечен вертолет из Ростова-на-Дону.

В Волгоградской области сохраняется особый противопожарный режим. Сильный порывистый ветер и экстремальные температуры способствуют быстрому распространению огня. До 26 июля продлен срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В новость были внесены изменения (23:37 мск) - добавлена информация о локализации пожаров