В Забайкалье возобновят работу фитнес-центры, музеи и библиотеки

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края с пятницы разрешит возобновить работу фитнес-центрам, музеям и библиотекам, которые закрыли в марте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Радует, что удалось снять ограничения с фитнес-центров и физкультурно-оздоровительных комплексов, музеев, библиотек, организаций профессионального обучения, которые готовят, к примеру, машинистов, трактористов. А еще будут открыты дополнительные дежурные группы в детских садах", - процитировали в пресс-службе главу Миноэкономразвития региона Александра Бардалеева.

Перед открытием в помещениях нужно будет провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями и строго следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора.

В четверг в Забайкалье возобновили работу летние веранды и кафе. На прошлой неделе власти региона также cняли запрет с работы баз отдыха при условии соблюдения строгих гигиенических правил и социального дистанцирования. Кроме того, в крае отменили цифровые пропуска для выхода из дома.

Всего в Забайкалье зарегистрировано 3 516 случаев заражения коронавирусом, выписаны 2 503 человека, 44 пациента умерли. Президент РФ Владимир Путин в мае поручил направить в Забайкалье московских врачей для борьбы с коронавирусом и развернуть мобильный военный госпиталь.