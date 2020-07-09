Сахалинская область направит более 37 млн рублей на создание временных рабочих мест

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области направят в этом году из регионального бюджета более 37 млн рублей на создание предприятиями временных рабочих мест в целях снижения уровня безработицы. Сейчас уровень регистрируемой безработицы на островах составляет 0,7% и является самым низким среди регионов российского Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Работодателям, которые создают временные рабочие места, предоставляются субсидии на возмещение затрат по заработной плате трудоустроенных граждан. На эти цели в областном бюджете [в этом году] предусмотрено более 37 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, даже в условиях пандемии коронавируса все основные отрасли экономики на островах не прекращали работу. Организации, деятельность которых была ограничена, давно входят в обычный режим.

"В настоящее время численность работников, работающих в условиях неполной занятости, сократилась втрое и более раз и составила 113 человек. В их числе работники организации, снабжающей авиационный транспорт топливом, а также сферы гостиничного бизнеса. Кроме того, почти в три раза сократилось число работающих удаленно и составило 2,9 тыс. человек. По состоянию на июнь в органах службы занятости зарегистрировано 1 994 безработных", - рассказали ТАСС в правительстве области.

В Сахалинской области, помимо трудоустройства на имеющиеся вакансии, организовано профессиональное обучение безработных граждан под потребности работодателей. Кроме того, создаются рабочие места в районах с уровнем регистрируемой безработицы выше среднеобластного. Большое внимание уделяется поддержке инвалидов и выпускников образовательных организаций. С начала года в регионе было трудоустроено 6,5 тыс. человек, или 52% от численности всех обратившихся. Несмотря на ограничения из-за коронавируса, свой бизнес открыли 46 бывших безработных граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и региональным властям совместно с Банком России принять необходимые меры, чтобы рынок труда полностью восстановился к 2021 году после ситуации с пандемией.