В Подмосковье расширили перечень получателей выплаты по уходу за инвалидами

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, устанавливающий право на предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за инвалидами лицам, осуществляющим дистанционную работу.

"Проект закона разработан в целях увеличения страхового стажа лиц, осуществляющих уход за инвалидами, путем установления возможности осуществления ими трудовой деятельности с неполным рабочим временем или в дистанционной форме на период осуществления ухода и, как следствие, преодоления бедности среди лиц пенсионного возраста. Проектом закона устанавливается право на предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за инвалидами <...> лицам, осуществляющим дистанционную работу, лицам с установленной продолжительностью ежедневной работы (смены) не более 2 часов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что всего в 2020 году планируется назначить такие выплаты более 500 людям, осуществляющим уход за инвалидами. В настоящее время ежемесячную выплату получают более 200 человек.

"Принятие проекта закона позволит значительно улучшить социально-экономическое положение граждан, вынужденных прервать трудовую деятельность в связи с необходимостью осуществления ухода за инвалидами, а также увеличить страховой стаж с целью повышения индивидуального пенсионного коэффициента", - отмечается в материале.