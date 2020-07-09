Китайский эксперт считает, что эпидемия коронавируса в КНР закончилась

ШАНХАЙ, 9 июля. /ТАСС/. Эпидемия коронавируса нового типа в Китае, длившаяся шесть месяцев, в целом закончилась. Такое мнение высказал в четверг глава инфекционного отделения больницы Хуашань в Шанхае Чжан Вэньхун, принявший участие в дискуссиях на проходящей в городе Всемирной конференции по искусственному интеллекту, сообщает информационный ресурс Sina .

"Уже прошло шесть месяцев и, на самом деле, эпидемия в Китае в целом закончилась. Все лекарства и вакцины, которые мы сейчас делаем, мы делаем для будущего", - рассказал эксперт.

По его словам, несмотря на то, что технологии искусственного интеллекта сейчас находятся в центре внимания и активно разрабатываются, в частности, для применения в сфере общественного здравоохранения, с распространением коронавируса нового типа в Китае боролись все же традиционными методами.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. Общее число заболевших в материковом Китае за весь период эпидемии достигло 83 581, 357 больных остаются в медицинских учреждениях, из них пятеро в тяжелом состоянии.