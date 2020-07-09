Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани

Мишустину рассказали о рекордном сроке возведения нового корпуса, который потребовался больнице из-за пандемии коронавируса. Строительство началось в конце апреля. Типовой срок реализации такого проекта составляет 18 месяцев, однако этот проект планируется завершить всего за 100 дней - благодаря мерам по снижению административных барьеров, в том числе сокращению почти на треть обязательных требований в строительстве и упрощению процедуры госрегистрации объектов недвижимости. По планам, корпус примет первых пациентов к середине августа.

Строящийся инфекционный корпус рассчитан на 232 койки (с возможностью размещения до 400-500 коек на случай возникновения особо опасных инфекций), в том числе 12 реанимационных. В этом корпусе предусмотрены приемное отделение на 10 приемно-смотровых боксов, 120 инфекционных боксов. Корпус планируется оснастить современным высокотехнологичным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом, рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ оборудованием.

Отличительная особенность нового корпуса, оборудованного по блочному принципу, состоит в четком разделении "грязной" (где находятся зараженные пациенты) и "чистой" (где находятся врачи) зон, что позволяет снизить риски передачи вируса внутри больницы.

Главврач больницы Марат Галиуллин, говоря в беседе с журналистами о темпах строительства, отметил, что строители "работают круглые сутки, в среднем 700 человек постоянно на объекте, постоянно - техника, организация работ". По его словам, новый корпус "гармонично впишется" в уже имеющиеся у комплекса мощности по лечению больных с заразными инфекциями, "здесь смогут получать помощь как взрослые, так и дети".